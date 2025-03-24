Пожарные ликвидировали открытое горение на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону

МЧС: открытое горение на кровле ТЦ в Ростове-на-Дону ликвидировано

На кровле торгового центра в Ростове-на-Дону ликвидировано открытое горение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

«Загорание на кровле торгового центра полностью ликвидировано. На месте работают дознаватели МЧС России», — говорится в сообщении.

Утром 24 марта торговый центр на Буденновском проспекте загорелся. Огонь охватил фасад ТЦ и распространился на площади 500 квадратных метров. В МЧС предупредили, что огонь может перекинуться на соседнее здание.

В тушении пожара задействованы 70 сотрудников МЧС и 19 единиц техники.

Этой ночью огнеборцы полностью потушили пожар на Центральном рынке Великого Новгорода, где горело двухэтажное здание. Пламя распространилось на площади 800 квадратных метров. Тушение осложнялось сильным задымлением. В ликвидации возгорания участвовали 50 сотрудников и 14 единиц техники.

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