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Житель Нижневартовска оставил пауэрбанк заряжаться на ночь и лишился квартиры

В ХМАО пожар из-за пауэрбанка уничтожил квартиру

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) пожар из-за зарядного устройства уничтожил квартиру в Нижневартовске. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, местный житель оставил пауэрбанк заряжаться на ночь. Устройство перегрелось и взорвалось, после чего начался пожар. Огонь распространился на площади в 21 кв. м. К борьбе с возгоранием привлекли пять единиц техники и 17 пожарных. Они эвакуировали из помещения шесть человек, в том числе ребенка.

В МЧС напомнили россиянам, что нельзя оставлять электроприборы включенными в розетку на ночь и без присмотра. После того как гаджет полностью зарядился, его нужно отключить от сети. Перегревающиеся и несертифицированные девайсы использовать не рекомендуется.

5 марта в Донецкой народной республике местный житель оставил у себя дома обогреватель без присмотра и лишился жилища. Возгорание произошло, когда мужчина отлучился в соседнюю комнату.

Ранее шестилетний мальчик поиграл с зажигалкой и спалил квартиру вместе с собой.

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