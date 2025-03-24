В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр

Торговый центр (ТЦ) загорелся на Буденновском проспекте в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Огонь охватил фасад ТЦ и распространился на площади 500 квадратных метров.

«Существует угроза распространения огня на соседнее здание», — отмечается в сообщении.

В тушении пожара участвуют 70 сотрудников МЧС и 19 единиц техники.

Этой ночью огнеборцы потушили пожар на Центральном рынке Великого Новгорода, где горело двухэтажное здание. Пламя распространилось на площади 800 квадратных метров. Тушение осложнялось сильным задымлением. В ликвидации возгорания участвовали 50 сотрудников и 14 единиц техники. Обошлось без жертв и пострадавших.

До этого в торговом комплексе «Центральный» в Нефтекамске ликвидировали пожар в магазине бытовой техники. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал. В данный момент устанавливается причина пожара, на месте работают дознаватели МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории.

Ранее огонь уничтожил десятки машин на автостоянке в Приморье.