Пожар на рынке в Великом Новгороде потушили

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на Центральном рынке Великого Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В 01:50 стало известно о пожаре на улице Прусской. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Тушение осложнялось сильным задымлением. В ликвидации возгорания участвовали 50 сотрудников и 14 единиц техники. Обошлось без жертв и пострадавших.

23 марта сотрудники МЧС потушили пожар в торгово-офисном здании в Брянске. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали 15 человек — из них никто не пострадал. На место инцидента привлекали 20 единиц техники по повышенному рангу пожара.

До этого в торговом комплексе «Центральный» в Нефтекамске ликвидировали пожар в магазине бытовой техники. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал. В данный момент устанавливается причина пожара, на месте работают дознаватели МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории.

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