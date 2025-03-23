В Брянске потушили пожар в торгово-офисном здании

Пожарные ликвидировали пожар в торгово-офисном здании в Брянске. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МЧС России по Брянской области.

О возгорании МЧС сообщало несколькими часами ранее. По данным ведомства, площадь огня составила 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали 15 человек — из них никто не пострадал. На место инцидента привлекли 20 единиц техники по повышенному рангу пожара.

Утром 23 марта в Нефтекамске загорелся магазин в торговом комплексе. По информации МЧС, огонь быстро распространялся по помещениям. К тушению возгорания привлекли более 40 сотрудников и 16 единиц техники. Из здания эвакуировали 265 человек.

Позже в торговом комплексе «Центральный» в Нефтекамске ликвидировали пожар в магазине бытовой техники. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал. В данный момент устанавливается причина пожара, на месте работают дознаватели МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории.

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