Российские военные ударили в направлении аэродрома в украинском Кировограде

Российские военные нанесли серию ударов по окраине украинского города Кировоград, где находится аэродром. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Кировоград прилет. Пишут, что в направлении аэродрома. Дополняют, что с детонацией, значит прилетело по адресу правильно», — написал он.

Позже подпольщик опубликовал еще несколько сообщений о том, что прилеты по окраине Кировограда продолжаются. Некоторые из них сопровождаются детонацией.

23 марта Лебедев сообщил, что российские военные атаковали «тренировочный городок» Вооруженных сил Украины в поселке Десна в Черниговской области. На территории лагеря находятся казармы для украинских военных, а также техника и склады боеприпасов.

До этого подпольщик сообщал, что российские бойцы, предположительно, нанесли удар по месту расположения иностранных военных в Вышгороде Киевской области. По его словам, один прилет был по «месту жительства каких-то очень крутых военных, вероятнее всего — иностранных». Это подтверждается «импортными скорыми» с иностранными медиками, которые выдвинулись на место происшествия, отметил Лебедев.

Ранее подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ под Черниговом.