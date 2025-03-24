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Российские военные ударили в направлении аэродрома в украинском Кировограде

Лебедев: ВС РФ нанесли серию ударов в направлении аэродрома в Кировограде
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Efrem Lukatsky/AP

Российские военные нанесли серию ударов по окраине украинского города Кировоград, где находится аэродром. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Кировоград прилет. Пишут, что в направлении аэродрома. Дополняют, что с детонацией, значит прилетело по адресу правильно», — написал он.

Позже подпольщик опубликовал еще несколько сообщений о том, что прилеты по окраине Кировограда продолжаются. Некоторые из них сопровождаются детонацией.

23 марта Лебедев сообщил, что российские военные атаковали «тренировочный городок» Вооруженных сил Украины в поселке Десна в Черниговской области. На территории лагеря находятся казармы для украинских военных, а также техника и склады боеприпасов.

До этого подпольщик сообщал, что российские бойцы, предположительно, нанесли удар по месту расположения иностранных военных в Вышгороде Киевской области. По его словам, один прилет был по «месту жительства каких-то очень крутых военных, вероятнее всего — иностранных». Это подтверждается «импортными скорыми» с иностранными медиками, которые выдвинулись на место происшествия, отметил Лебедев.

Ранее подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ под Черниговом.

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