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Российские военные атаковали «тренировочный городок» ВСУ

РИА: ВС РФ нанесли удар по тренировочному городку ВСУ в Черниговской области
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Михаил Фомичев/РИА Новости

Российские военные атаковали «тренировочный городок» Вооруженных сил Украины в поселке Десна в Черниговской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«В (Черниговской области. — прим. ред.) области прилетело в пгт Десна. <...> через три года войны вспомнили об одном из самых знаменитых тренировочных городков. Так и называется место – «Городок»», — заявил он.

По словам Лебедева, на территории «городка» находятся казармы и учебные заведения солдат ВСУ. Помимо этого, в поселке есть поля с мишенями, автодром и боксы с техникой и артиллерийскими орудиями, а также склады с боеприпасами. Он отметил, что практически все инструкторы на территории — иностранцы.

До этого представитель подпольного движения «Stop Grave» заявил, что пророссийское подполье в Одессе будет выявлять места дислокации французских военных в случае их отправки в город, и им останется только посочувствовать.

Ранее войска РФ уничтожили блиндажи ВСУ с помощью наземных роботов.

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