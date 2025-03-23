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Подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ под Черниговом

Подпольщик Лебедев: по аэродромам ВСУ в пригороде Чернигова нанесли удары
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Stringer/dpa/Global Look Press

Нанесены удары в районе аэродромов в городе Прилуки и пригороде Чернигова на Украине. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Прилуки: прилетело в сторону военного аэродрома на западе города. Удивлен, что только один раз. Надеюсь, прилет – тренировочный, там есть куда прилетать еще много раз», — сказал он.

По информации подпольщика, на данном аэродроме расположены стоянки для бомбардировщиков, в том числе Ту-122 и Ту-160.

23 марта Лебедев также сообщал, что российские военные атаковали «тренировочный городок» Вооруженных сил Украины в поселке Десна в Черниговской области.

До этого представитель подпольного движения «Stop Grave» заявил, что пророссийское подполье в Одессе будет выявлять места дислокации французских военных в случае их отправки в город, и им останется только посочувствовать.

Ранее в подполье рассказали об отношении жителей Константиновки к продвижению ВС РФ.

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