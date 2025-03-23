«Не самая важная проблема Суджи»: рэпер Апачев высказался о скандале со своими граффити

Блогер Апачев объяснил, что у его граффити в Судже патриотическое содержание

Блогер и музыкант Аким Апачев прокомментировал Daily Storm скандал, который произошел после того, как он разрисовал дома в Судже граффити с нецензурными выражениями.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал наказать блогера. Чиновник заявил, что «хайп на трагедии недопустим». До этого действиями музыканта возмутились куряне, а также жители Суджи, которые из-за запрета на въезд сами не могут попасть в родной город. Блогер в ответ начал оскорблять людей и угрожать им, а также предложил всем недовольным самостоятельно закрасить его «художества».

Теперь он объяснил, что на въезде в город его никто не остановил.

«Не было ни одного блокпоста, зато украинских дронов было великое множество», — сообщил музыкант.

Он подчеркнул, что у его граффити «патриотическое содержание» и они размещены там, где бывают российские военные и волонтеры.

«Просто в городе очень много украинских граффити, я решил наполнить их русскими, чтобы напомнить, что город все-таки принадлежит нам», — сказал Апачев.

Также он опроверг, что «забивал «стрелки» женщинам» в комментариях, и отметил, что с ними у него хорошие отношения. Блогер выразил мнение, что у Суджи «большое количество проблем», а его граффити — «не первая и не самая важная».

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года. В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее рэпер Schokk сообщил, что ему запретили принести флаг России на собственный концерт.