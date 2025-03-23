Полиция применила слезоточивый газ против участников акции в поддержку Имамоглу в Стамбуле

Полиция в Стамбуле применяет слезоточивый газ против участников очередной акции в поддержку арестованного мэра города Экрема Имамоглу. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что жители Стамбула собираются в парке Сарачхане и прилегающей площади перед мэрией города.

По словам корреспондента агентства, сегодня участников акции пришло больше, чем накануне. Полицейские забаррикадировали акведук, проход через который ведет на проспект Ататюрка, куда могут попытаться прорваться участники акции.

Некоторые бросают в полицейских бутылки и фейерверки. Против них полиция уже применила слезоточивый газ.

До этого арестованный по делу о коррупции мэр Стамбула Экрем Имамоглу в своем аккаунте в соцсети X призвал население выйти в воскресенье на массовые митинги.

19 марта в Турции задержали мэра Стамбула, одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). Политика обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами.

Сам Имамоглу все обвинения, в том числе в связях с террористами, отрицает. После его задержания в Турции начались массовые акции протеста, к 22 марта по всей стране задержали более 300 митингующих.

Ранее в Стамбуле потребовали арестовать более 60 человек по делу мэра.