Мэр Стамбула после ареста призвал население выйти на митинги

Арестованный по делу о коррупции мэр Стамбула Экрем Имамоглу в своем аккаунте в соцсети X призвал население выйти в воскресенье на массовые митинги.

«Я призываю нашу нацию ответственно бороться за свои права. Это вопрос будущего нашей нации и наших детей. Обязательно проголосуйте сегодня за будущее Турции. Затем соберитесь на площадях в Сарачхане в Стамбуле и в других провинциях и выскажите свою позицию», — написал он.

19 марта в Турции задержали мэра Стамбула, одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). Политика обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами.

Сам Имамоглу все обвинения, в том числе в связях с террористами, отрицает. После его задержания в Турции начались массовые акции протеста, к 22 марта по всей стране задержали более 300 митингующих.

Руководство РНП посчитало арест Имамоглу политическим: стамбульский градоначальник считается главным конкурентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах. Они запланированы на 2028 год, однако оппозиция призывает к проведению досрочного голосования. Незадолго до задержания политика по запросу турецкой генпрокуратуры был аннулирован его диплом Стамбульского университета, что лишило Имамоглу возможности участвовать в выборах: по конституции страны баллотироваться в президенты могут лишь кандидаты с оконченным высшим образованием.

Ранее в Стамбуле потребовали арестовать более 60 человек по делу мэра.