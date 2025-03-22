В Турции на фоне протестов заблокировали аккаунты оппозиционеров в X

На фоне масштабных протестов в Турции несколько аккаунтов оппозиционных деятелей в соцсети X были заблокированы. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает газета, действия протестующих стали ответом на задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Выступления начались, несмотря на временный запрет правительства проводить собрания.

«Большинство заблокированных аккаунтов — это «аккаунты активистов, связанных с университетами, которые в основном делились информацией о протестах, о том, куда идти студентам», — говорится в материале.

Politico обращает внимание на то, что во время президентских выборов в Турции в 2023 году доступ к контенту в X тоже был ограничен. Владелец соцсети Илон Маск тогда объяснял, что Twitter поставили перед выбором заблокировать соцсеть полностью или ограничить доступ к некоторым постам.

19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по обвинениям в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. Он — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник действующего главы государства Реджепа Эрдогана. За несколько дней до ареста диплом Имамоглу аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). Он сам отверг выдвинутые против него обвинения.

Ранее в администрации Эрдогана заявили, что Турция не «поддастся улицам».