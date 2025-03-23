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На протестах в Турции задержали свыше 300 человек

На протестах из-за задержания мэра Стамбула Имамоглу задержали свыше 300 человек
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Murad Sezer/Reuters

На протестах из-за ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали свыше 300 человек. Об этом сообщила пресс-служба полиции Турции на аккаунте в социальной сети X.

Отмечается, что при подавлении протеста один из полицейских был облит кислотой.

Имамоглу был задержан 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик отрицает обвинения и уже заявил, что не намерен сдаваться.

Он — один из лидеров оппозиционной в Турции Республиканской народной партии и главный политический соперник президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. За несколько дней до задержания диплом Имамоглу аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). На фоне этого курс турецкой лиры рекордно рухнул, основные соцсети и мессенджеры заблокировали, а на улицах начались массовые акции протеста.

До этого в правительстве Турции опровергли сообщения об указании телеканалам прервать прямые эфиры.

Ранее сообщалось, что в Турции на фоне протестов заблокировали аккаунты оппозиционеров в X.

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