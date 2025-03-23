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В Брянске из торгово-офисного здания эвакуировали людей из-за пожара

МЧС: в торгово-офисном здании в Брянске потушили пожар на площади 400 кв. м
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Shutterstock

В торгово-офисном здании в Брянске начался пожар, его площадь составила 400 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, пожар начался во 2-м переулке Мичурина. Из здания эвакуировали 15 человек — из них никто не пострадал.

На место инцидента привлекли 20 единиц техники по повышенному рангу пожара. Спустя 20 минут пожар потушили.

В этот же день в Нефтекамске загорелся магазин в торговом комплексе, огонь быстро распространялся по помещениям. Были привлечены силы и средства также по повышенному рангу.

Днем в субботу, 22 марта, сообщалось, что пожар произошел в подмосковном городе Кашира, пожарные ликвидируют возгорание. Отмечалось, что на улице Ильича загорелся бункер с мукой. Пожар был локализован на 920 квадратах. На месте чрезвычайного происшествия работали 35 пожарных и 11 единиц техники. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

Ранее на Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара.

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