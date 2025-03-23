В Башкортостане загорелся магазин в торговом комплексе

МЧС: в Нефтекамске загорелся магазин в ТК, пожар локализовали

В Нефтекамске загорелся магазин в ТК, огонь быстро распространялся по помещениям. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Огонь быстро распространился по другим помещениям», — говорится в публикации.

Были привлечены силы и средства по повышенному рангу, эвакуированы 265 человек.

Пожарным сначала удалось локализовать открытое горение «на 500 квадратах». К тушению возгорания привлекли более 40 сотрудников и 16 единиц техники. Затем спасатели ликвидировали открытое горение.

«Причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС и эксперт испытательной пожарной лаборатории», — отметили в ведомстве.

Накануне стало известно, что к тушению пожара на нефтебазе на Кубани привлекли четыре пожарных поезда.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины. Однако их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар. Вечером 21 марта площадь возгорания составляла 1250 квадратных метров. При тушении пожара пострадали двое спасателей. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее ВСУ атаковали нефтебазу в Туапсе.