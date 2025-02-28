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Состояние папы Римского резко ухудшилось

Папа Римский проходит процедуру ИВЛ после перенесенного бронхоспазма
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Yara Nardi/Reuters

Ватикан заявил о внезапном ухудшении состояния здоровья папы Римского Франциска. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-служба Святого престола подтвердила возникновение у понтифика острого бронхоспазма, вызвавшего рвоту и острую дыхательную недостаточность.

Для оказания неотложной помощи ему была применена неинвазивная искусственная вентиляция легких.

«Бронхоспазм привел к ухудшению работы органов дыхания. Понтифику сделали неинвазивную искусственную вентиляцию легких», — говорится в сообщении.

26 февраля сообщалось, что состояние папы Римского, госпитализированного с двусторонней пневмонией, остается «критическим, но стабильным». Понтифику провели плановую КТ для контроля за течением болезни. Прогноз остается осторожным, отметили в Ватикане.

14 февраля 88-летнего понтифика госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Он также пропустил две проповеди подряд.

Ранее стало известно, что у папы Римского начали отказывать почки.

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