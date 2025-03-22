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Святой престол сообщил дату выписки папы Римского

Ватикан сообщил, что папу Римского выпишут из больницы 23 марта
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Vatican Media/Reuters

Служба печати Святого престола сообщила, что папу Римского выпишут в воскресенье, 23 марта.

«На протяжении двух недель мы наблюдали улучшения, состояние стабильное», — сказал его врач Серджо Альфьери.

Согласно материалу, выписку запланировали на время после полудня. Дальнейшее восстановление понтифика займет время.

14 февраля 88-летнего папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Понтифик также пропустил несколько проповедей. Во время лечения его состояние неоднократно ухудшалось: ему в том числе потребовалась неинвазивная искусственная вентиляция легких. Постепенно его состояние стабилизировалось. 16 марта Ватикан впервые после госпитализации опубликовал фотографию понтифика.

Ранее сообщалось, что папе Римскому придется заново учиться говорить.

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