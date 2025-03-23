Стала известна причина ареста мэра Стамбула

Star: арест мэра Стамбула не связан с обвинениями в содействии терроризму

Прошение об аресте мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках расследования дела о терроризме было отклонено, он арестован по делу о коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Star.

«Было принято решение об аресте за финансовые преступления и отклонении ходатайства об аресте за обвинения, связанные с терроризмом», — говорится в статье.

Об аресте мэра Стамбула стало известно 23 марта. Телеканал A Haber сообщил, что Имамоглу заключили под стражу на время расследования. Имамоглу вменяют статьи о пособничестве вооруженной террористической организации, создании преступной организации, фальсификации результатов тендеров и взяточничестве.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали Имамоглу по делу о коррупции и связях с террористами. Давая показания, чиновник отверг все предъявленные ему обвинения.

На фоне произошедшего в Стамбуле начались массовые акции протеста, участники которых выразили поддержку главе города.

Экрем Имамоглу является одним из лидеров оппозиционной «Народно-республиканской партии Турции». Его считают главным соперником действующего президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана на возможных досрочных выборах. Голосование может состояться в 2027 году.

Ранее в Стамбуле потребовали арестовать более 60 человек по делу мэра.