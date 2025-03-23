В России приостановили работу два аэропорта

Аэропорты Саратова и Волгограда временно приостановили работу. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подчеркнули в ведомстве.

23 марта в Калаче-на-Дону в Волгоградской области произошли взрывы и сработала система ПВО.

До этого Саратовскую область атаковали 54 дрона. Людей пришлось эвакуировать из-за пожара на военном аэродроме.

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