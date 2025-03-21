Очевидцы сообщили о попытке ВСУ атаковать аэродром в Волгоградской области

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать аэродром Мариновка в поселке Октябрьский Волгоградской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

«Было слышно не менее семи взрывов в районе аэродрома. От громких звуков стекла дрожали в оконных рамах», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:00 по московскому времени.

Официальная информация пока не поступала.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza писал, что подразделения ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Транзитная ветка через «Суджу» оставалась единственным маршрутом поставок российского газа в страны Европы.

В ночь на 20 марта крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массовой атаке украинских дронов за все время. По данным губернатора региона Романа Бусаргина, были повреждены около 30 частных и дачных домов. Также в результате удара украинского дрона оказались выбиты стекла в Энгельсской городской больнице. Пострадала женщина.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.