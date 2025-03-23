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СМИ сообщили о взрывах в Калаче-на-Дону Волгоградской области

SHOT: в Калаче-на-Дону произошли взрывы, сработала система ПВО
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Gleb Garanich/Reuters

В Калаче-на-Дону Волгоградской области произошли взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Местные жители сообщили SHOT, что слышали как минимум два взрыва и звуки пролетающих беспилотников. По предварительным данным, украинские дроны двигались через Морозовск, Суровикино и Калач-на-Дону из Ростовской области на низкой высоте. Официальной информации на данный момент нет.

Калач-на-Дону расположен примерно в 66 км от Волгограда, где до этого, по данным SHOT, произошли минимум три взрыва. Предварительно, система ПВО сбила воздушные цели на подлете к местному нефтеперерабатывающему заводу.

В ночь на 23 марта губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также сообщал, что на всей территории региона была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 22 марта силы противовоздушной обороны сбили 47 украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Самарской областью. Губернатор региона Вячеслав Федорищев позднее рассказал, что целью атаки Вооруженных сил Украины было одно из промышленных предприятий Чапаевска.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов беспилотников по территории России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные уничтожили беспилотник ВСУ сеткометом с дрона.

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