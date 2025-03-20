Саратовскую область атаковали 54 дрона. Людей эвакуируют из-за пожара на военном аэродроме

Ночью Украина массировано ударила беспилотниками по шести российским регионам. Везде обошлось без происшествий, кроме Саратовской области. В Энгельсе пострадала больница, два детских сада, школа, 30 домов в СНТ. Несколько человек получили травмы, на территории аэродрома начался пожар. Местные власти экстренно устраняют последствия атаки. Житель Энгельса рассказал «Газете.Ru», что беспилотник летел низко в сторону аэродрома.

Ночью средства ПВО уничтожили 132 украинских беспилотника вне зоны СВО, рассказали в пресс-службе Минобороны.

Больше всего БПЛА сбили над Саратовской областью — 54 дрона. Также 40 беспилотников уничтожили над Воронежской областью, 22 над Белгородской, девять над Ростовской, по три над Курской областью и Крымом, один над Липецкой областью.

Следователи изучают информацию о преступлениях ВСУ в Саратовской области.

«По информации органов исполнительной власти, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ в городе Энгельсе Саратовской области пострадали два человека. Также сообщается о повреждении зданий двух детских садов, больницы и школы», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Самая массированная атака

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке беспилотников. В этих городах экстренные службы работают в усиленном режиме, чтобы в короткие сроки ликвидировать последствия. Местные власти также фиксируют все повреждения объектов.

Около 04:00 сработали системы оповещения в регионе. В результате падения беспилотника в Энгельсской городской клинической больнице №1 выбило окна. Пострадала женщина , она госпитализирована. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное, угрозы для ее жизни нет.

«Пациентов и сотрудников Энгельсской городской клинической больницы №1 перевели из помещений, в которых выбило окна в результате атаки БПЛА. Потоки пациентов по экстренной помощи временно перераспределили на другие учреждения», — уточнил Бусаргин.

Губернатор обозначил, что основные восстановительные работы должны пройти сегодня, чтобы уже вечером больница могла работать в штатном режиме. Помимо окон, там оказался поврежден кислородный трубопровод. Специалисты заверили, что они смогут справиться за отведенное время. SHOT пишет, что в больнице выбило стекла примерно в десяти окнах на верхних этажах. Осколки повредили стены внутри больницы.

Также травмы получил еще один житель Энгельса . Он обратился в больницу, ему оказывают помощь.

Обломки БПЛА повредили частный дом в районе Соколовой горы. Окна выбило и в школе и двух детских садах Энгельса . Ночью там не было детей, никто из сотрудников не пострадал.

Школы Энгельса перешли на дистанционный режим, написал Бусаргин. Восстановительные работы в социальных учреждениях также проведут в ближайшее время.

Бусаргин отметил, что в результате атаки беспилотников повреждены около 30 домов в нескольких СНТ . Некоторым жителям понадобилась помощь врачей. Местные власти уточняют информацию о повреждениях. Они обходят пострадавших, чтобы проработать вопрос материальной поддержки.

«В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ. Все оперативные службы находятся на месте», — добавил Бусаргин.

Целились в аэродром

Житель Энгельса Артем (имя изменено) рассказал «Газете.Ru», что сегодня утром проснулся от двух сильных хлопков. В окне он увидел, что над городом работает система ПВО, а около 05:30 услышал звук двигателя беспилотника неподалеку. По словам мужчины, дрон летел достаточно низко в сторону аэродрома. Когда БПЛА сбили, пошла взрывная волна, из-за чего у него сильно затряслись окна.

«Было ощущение, что попало в саму больницу, но, как оказалось чуть дальше, над прилегающими гаражами произошла детонация, видимо, был сбит [БПЛА] или задел что-то. Испугался больше всего за тех людей, кто в больнице», — отметил Андрей.

Он добавил, что после работы ПВО небо заволокло подобие тумана. Его дом не эвакуировали.

Росавиация ограничила работу аэропортов в Самаре и Саратове.

«Российская земля богата героями». В Госдуме наградили мужчину, сбившего дрон из ружья В Госдуме наградили бывшего полицейского Александра Юдаева, который сбил украинский беспилотник рядом со... 18 марта 18:58

В других регионах без повреждений

Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в Telegram-канале, что в регионе уничтожили около 40 беспилотников:

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется».

В части Белгородской области ближе к полуночи 19 марта объявляли ракетную опасность. Рано утром 20 марта губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Краснояружском районе все еще опасно. Он призвал жителей пока не возвращаться в свои дома.

«Как только обстановка позволит, я уверен, что это произойдет в самые ближайшие дни, то мы сразу же доведем до вас информацию — тогда все вернутся в свои дома. А сейчас выполняем те решения муниципальной и региональной власти, которые необходимы для того, чтобы защитить самое ценное, что есть у человека — человеческую жизнь», — отметил Гладков.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что беспилотники попытались атаковать Тарасовский и Миллеровский районы региона. Там пострадавших и разрушений нет.