Синоптик предсказал сокращение зимнего перида в России

Зимний период в России сократится из-за глобального потепления. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Период зимнего времени сократится, но зима останется. По крайней мере до конца нынешнего века зима будет», — заявил он.

По словам Вильфанда, из-за потепления погода становится более изменчивой и реже бывает средней. Синоптик объяснил, что в такие периоды, как правило, чередуется очень теплая и очень холодная погода.

До этого климатолог Кокорин предположил, что через 50 лет зимы в Москве, возможно, будут без снега.

Он отметил, что за 50 лет средняя зимняя температура в России увеличилась примерно на 3 градуса. По словам эксперта, наиболее быстрое потепление происходит в Арктике.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что с изменением климата в мире растет количество природных катаклизмов и 2025 год продемонстрирует это в полной мере. Увеличится число пожаров, наводнений и ураганов.

Ранее стало известно, что глобальное потепление приводит к увеличению популяции крыс.