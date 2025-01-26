Климатолог предрек Москве зимы без снега в будущем

Климатолог Кокорин: через 50 лет зимы в Москве, возможно, будут без снега

Зимы в Москве через 40-50 лет потеплеют еще примерно на три градуса, некоторые из них, возможно, будут совсем без снега. Об этом РИА Новости заявил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

По его мнению, сильные морозы станут редкостью.

«В какие-то годы через 40-50 лет, наверное, не будет снега в Москве, в какие-то года его будет довольно много. Средняя зима станет примерно на три градуса теплее, но не на десять», — сказал Кокорин.

Он отметил, что за 50 лет средняя зимняя температура в России увеличилась примерно на 3 градуса. По словам эксперта, наиболее быстрое потепление происходит в Арктике.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что с изменением климата в мире растет количество природных катаклизмов и 2025 год продемонстрирует это в полной мере. Увеличится число пожаров, наводнений и ураганов.

Ранее сообщалось, что изменение климата угрожает травоядным животным.