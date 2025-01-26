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Климатолог рассказал о потеплении зимы в России

Климатолог Кокорин: зимы в России за 50 лет потеплели примерно на 3 градуса
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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Средняя зимняя температура в России увеличилась примерно на 3 градуса за последние 50 лет. Об этом РИА Новости сообщил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

По его словам, наиболее быстрое потепление происходит в Арктике.

«Росгидромет рассчитывает тренд с 1976 года. Именно с этого периода можно начинать отсчет антропогенного воздействия. И эта цифра — примерно плюс 3 градуса. В Арктике — несколько больше, на юге — несколько меньше», — сказал он.

В январе сообщалось, что климатологи из Центра изучения климата Вудвелл (WCRC) изучили рост температуры в Арктике и на соседних территориях за последние 40 лет и выяснили, что сильнее всего глобальное потепление повлияло на полуостров Таймыр, а также тундру и леса Восточной Сибири.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что с изменением климата в мире растет количество природных катаклизмов и 2025 год продемонстрирует это в полной мере. Увеличится число пожаров, наводнений и ураганов.

Ранее сообщалось, что изменение климата угрожает травоядным животным.

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