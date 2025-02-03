Городам угрожает глобальное нашествие крыс, выяснили ученые

Количество крыс в крупных городах стремительно растет. Международная команда ученых выяснила, что причиной этого являются глобальное потепление и деятельность человека. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Исследователи проанализировали данные о жалобах на крыс в 16 мегаполисах мира. В 11 из них число сообщений о грызунах значительно увеличилось. Лидером по росту жалоб стал Вашингтон, за ним следуют Сан-Франциско, Торонто, Нью-Йорк и Амстердам.

Основная причина этого – глобальное потепление. Исследователи выяснили, что более 40% увеличения популяции крыс связано с ростом среднегодовых температур из-за сжигания угля, нефти и газа.

«Крысы – маленькие млекопитающие, которым сложно выживать в холодную погоду», – объяснил ведущий автор исследования Джонатан Ричардсон из Университета Ричмонда. – «Если зима начинается позже, а весна приходит раньше, у крыс появляется больше времени для поиска пищи и размножения.»

Крысы живут рядом с людьми уже тысячи лет и находят пищу в человеческих отходах. Они адаптировались к городской жизни и чувствуют себя в ней прекрасно. Обычно крысы размножаются каждый месяц, и каждая самка приносит от 8 до 16 детенышей. Дополнительные теплые недели позволяют крысам создавать на 1–2 поколения больше в год, что приводит к стремительному увеличению популяции.

Кэтлин Корради, ответственная за борьбу с крысами в Нью-Йорке, отмечает, что крысы являются одними из самых распространенных млекопитающих на планете, встречаясь на всех континентах, кроме Антарктиды. Однако, с их распространением возникают и проблемы для людей. Крысы являются переносчиками болезней, портят продукты питания, грызут провода и даже могут вызывать пожары. Кроме того, их присутствие негативно сказывается на психологическом состоянии горожан.

По мнению исследователей, использование яда и ловушек не всегда эффективно. Более продуктивным подходом может стать предупреждение развития глобальной проблемы. Например, в Нью-Орлеане реализуются образовательные программы, в рамках которых жителям объясняют, как защитить свои дома от грызунов. А в Нью-Йорке вместо обычных мусорных пакетов на улицах стали устанавливать специальные контейнеры, которые препятствуют проникновению крыс.

Однако, по мнению ученых, полностью избавиться от крыс невозможно.

«Полное избавление от крыс – недостижимая цель», – отметил Ричардсон. – «Но мы должны стремиться к тому, чтобы держать их численность под контролем.»

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