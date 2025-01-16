Синоптик спрогнозировал на 2025 рост количества природных катаклизмов

С изменением климата в мире растет количество природных катаклизмов, и 2025 год продемонстрирует это в полной мере. Увеличится число пожаров, наводнений и ураганов, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. На юге европейской части России в ближайшие годы будут усиливаться засухи, сообщил он в пресс-центре НСН.

Температура воздуха из-за выбросов парниковых газов продолжает расти, все сильнее меняя климат. В первую очередь это затрагивает умеренные и приполярные широты - там глобальное потепление движется в 2-2,5 раза быстрее, чем в тропических. По этой причине часто повторяются экстремальные явления, в том числе засухи, сильные осадки, ураганы. Причем заранее метеорологи не могут спрогнозировать, где конкретно ожидается следующий катаклизм, отметил Шувалов.

«Но то, что количество экстремальных погодных событий будет увеличиваться, это факт, и 2025 год это продемонстрирует и по количеству пожаров, и по сильным осадкам, которые могут приводить к наводнениям, и по засухам», — добавил он.

В течение ближайших 30-50 лет на юге европейской части РФ будет сокращаться зима, а лето будет становиться все суше, количество осадков продолжит снижаться. На эти прогнозы нужно ориентироваться в первую очередь тем, кто трудится в сельском хозяйстве, заключил Шувалов.

Напомним, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов отмечал, что изменение климата уже повысило среднюю температуру воздуха на планете на 1,5 градуса, а в Арктике - на 3,5 градуса. По его словам, миллионы людей в ближайшие десятилетия из-за этого могут стать климатическими беженцами.

Ранее сообщалось, что изменение климата угрожает травоядным животным.