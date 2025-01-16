Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик спрогнозировал на 2025 рост количества природных катаклизмов

Синоптик Шувалов: в 2025 году число пожаров, торнадо и наводнений увеличится
close
Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

С изменением климата в мире растет количество природных катаклизмов, и 2025 год продемонстрирует это в полной мере. Увеличится число пожаров, наводнений и ураганов, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. На юге европейской части России в ближайшие годы будут усиливаться засухи, сообщил он в пресс-центре НСН.

Температура воздуха из-за выбросов парниковых газов продолжает расти, все сильнее меняя климат. В первую очередь это затрагивает умеренные и приполярные широты - там глобальное потепление движется в 2-2,5 раза быстрее, чем в тропических. По этой причине часто повторяются экстремальные явления, в том числе засухи, сильные осадки, ураганы. Причем заранее метеорологи не могут спрогнозировать, где конкретно ожидается следующий катаклизм, отметил Шувалов.

«Но то, что количество экстремальных погодных событий будет увеличиваться, это факт, и 2025 год это продемонстрирует и по количеству пожаров, и по сильным осадкам, которые могут приводить к наводнениям, и по засухам», — добавил он.

В течение ближайших 30-50 лет на юге европейской части РФ будет сокращаться зима, а лето будет становиться все суше, количество осадков продолжит снижаться. На эти прогнозы нужно ориентироваться в первую очередь тем, кто трудится в сельском хозяйстве, заключил Шувалов.

Напомним, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов отмечал, что изменение климата уже повысило среднюю температуру воздуха на планете на 1,5 градуса, а в Арктике - на 3,5 градуса. По его словам, миллионы людей в ближайшие десятилетия из-за этого могут стать климатическими беженцами.

Ранее сообщалось, что изменение климата угрожает травоядным животным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами