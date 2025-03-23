Прокуратура запросила арест мэра Стамбула

Генеральная прокуратура Стамбула направила в суд ходатайство об аресте мэра города Экрема Имамоглу. По данным телеканала CNN Türk, обвинение уже передало соответствующий запрос в судебные органы.

По данным журналистов, на данный момент суд еще не вынес решение по ходатайству, и оно станет известно позже. Прокуратура запрашивает арест Имамоглу и еще нескольких подозреваемых по двум возбужденным делам — о коррупции и терроризме.

Незадолго до этого прокуроры закончили допрашивать задержанного мэра во Дворце правосудия

19 марта Имамоглу задержали по обвинениям в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. Он — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана. За несколько дней до ареста диплом Имамоглу аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). Сам он отверг выдвинутые против него обвинения. На фоне этого ареста курс турецкой лиры рекордно рухнул, основные соцсети и мессенджеры заблокировали, а на улицах начались массовые акции протеста.

Ранее Эрдоган обвинил оппозицию в попытках напасть на полицейских.