Эрдоган обвинил оппозицию в попытках напасть на полицейских

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в «уличном терроре», передает Anadolu.

«В течение четырех дней они (оппозиция. — «Газета.Ru») делают все, чтобы нарушить покой нации, расколоть наш народ, оскорбить всех на своем пути, напасть на наших полицейских», — сказал политик.

19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по обвинениям в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. Он — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник действующего главы государства Реджепа Эрдогана. За несколько дней до ареста диплом Имамоглу аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). Он сам отверг выдвинутые против него обвинения. На фоне этого ареста курс турецкой лиры рекордно рухнул, основные соцсети и мессенджеры заблокировали, а на улицах начались массовые акции протеста.

Ранее Эрдоган выступил против митингов в стране.