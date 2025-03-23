Во Дворце правосудия закончили допрашивать задержанного мэра Стамбула

Прокуроры закончили допрашивать задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворце правосудия, передает Halk TV.

По данным телеканала, суд примет решение по поводу меры пресечения для Имамоглу в воскресенье, 23 марта. Его могут заключить под стражу, поместить под домашний арест или отпустить под подписку о невыезде.

19 марта Имамоглу задержали по обвинениям в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. Он — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник действующего главы государства Реджепа Эрдогана. За несколько дней до ареста диплом Имамоглу аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). Он сам отверг выдвинутые против него обвинения. На фоне этого ареста курс турецкой лиры рекордно рухнул, основные соцсети и мессенджеры заблокировали, а на улицах начались массовые акции протеста.

Ранее Эрдоган обвинил оппозицию в попытках напасть на полицейских.