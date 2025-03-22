В Стамбуле над протестующими сторонниками задержанного мэра распылили газ

В Стамбуле над сторонниками задержанного мэра города, собравшимися в парке Сарачхане, распылили газ, передает РИА Новости.

Как отмечается, над протестующими можно увидеть редкий дым: его клубы распространяются со стороны мечети Шехзаде на границе с парком. Некоторые участники акции начали кашлять и чихать, а другие надели медицинские маски, балаклавы или обмотались шарфами.

19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по обвинениям в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. Он — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник действующего главы государства Реджепа Эрдогана. За несколько дней до ареста диплом Имамоглу аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). Он сам отверг выдвинутые против него обвинения. На фоне этого ареста курс турецкой лиры рекордно рухнул, основные соцсети и мессенджеры заблокировали, а на улицах начались массовые акции протеста.

Ранее Эрдоган обвинил оппозицию в попытках напасть на полицейских.