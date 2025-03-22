Из курского приграничья эвакуировали более 570 человек

Хинштейн: с 12 марта из курского приграничья эвакуирован 571 человек

С 12 марта из 27 населенных пунктов курского приграничья эвакуировали 571 человека, написал в своем Telegram-канале врио губернатора области Александр Хинштейн.

Чиновник уточнил, что среди них 16 детей. Большую часть эвакуированных — 348 человек — забрали родственники, а 223 жителя Курской области направлены в пункты временного размещения. Хинштейн отметил, что эвакуация курян из-под огня противника продолжается. В первую очередь вывезенных жителей региона осматривают медики, в случае необходимости эвакуированных госпитализируют.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее в ВСУ рассказали об отступлении из Курской области без приказа.