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В ВСУ рассказали об отступлении из Курской области без приказа

WSJ: украинские военные отступали из Курской области до получения приказа
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Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские военнослужащие отступали из Курской области до получения приказа командования. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на военных Вооруженных сил Украины.

К концу февраля Россия перекрыла пути снабжения с украинской территории, нацелившись на любое движение по главной дороге с помощью беспилотников, управляемых по оптоволоконному кабелю, что не позволило Украине заглушить их электронным способом. В результате этих действий ВСУ стало практически невозможно ротировать войска. Транспортные средства, пытавшиеся доставить боеприпасы и продовольствие, были перехвачены, отмечает газета.

Старший сержант украинской армии рассказал WSJ, что ситуация уже была критической, когда его отряд услышал, что ВС РФ прорвали украинские линии, пробравшись через газовую трубу 8 марта. Украинское командование заявило, что предотвратило попытку атаки, но старший сержант и другие военнослужащие сообщили изданию, что действия российских военных вызвали панику. Некоторые полевые командиры приказали отступить до получения приказов от командования ВСУ, подчеркивается в материале.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщали, что в операции по проникновению в тыл Вооруженных сил Украины поучаствовали более 800 российских военнослужащих. Там отметили, что они «скрытно проникли в трубопровод, прошли по нему в тыл украинской группировки, вышли на поверхность и нанесли удар».

Ранее ВС РФ перешли к активным боям в Запорожской области.

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