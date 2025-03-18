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Двое рабочих сорвались с высоты на стройке в Москве и попали на видео

В Москве двое рабочих сорвались с высоты на стройке

В Москве мужчины упали с высоты на строительном объекте. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел на строительном объекте, расположенном в Зеленограде. Двое рабочих сорвались с высоты — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется. Случившееся попало в объектив камеры.

В результате пострадавших госпитализировали. Информации об их состоянии не поступало.

Прокуратура Зеленоградского административного округа взяла на контроль выяснение причин и обстоятельств инцидента. Стражи порядка установят ответственных за соблюдение техники безопасности и охраны труда. По факту произошедшего организована процессуальная проверка.

До этого бетонная плита упала на строителя в Ленобласти, мужчина попал в реанимацию. Врачи диагностировали у него тяжелое переохлаждение, закрытую травму груди, закрытый перелом ребер, пневмоторакс, открытый оскольчатый перелом обеих голеней и закрытый перелом костей ног со смещением отломков.

Ранее рабочий не выжил после удара трубой на российском месторождении.

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