В Татарстане рабочий упал с шестого этажа на стройке и выжил

В Татарстане рабочий сорвался с шестого этажа на стройке

В Набережных Челнах прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования рабочего на стройке, мужчина сорвался с высоты шестого этажа. Об этом сообщает href=«https://t.me/prokrt/4350 » target=«_blank»> пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Команды КамАЗ-Мастер, 46-летний мужчина находился на шестом этаже строящегося здания и сорвался с высоты. Пострадавший выжил, с многочисленными травмами он госпитализирован.

Подробности о состоянии рабочего неизвестны. По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге крановщику потребовалась помощь спасателей из-за того, что на высоте у него произошла паническая атака. Один из рабочих попытался проникнуть в кабину, но мужчина заперся и отказался спускаться. Его удалось спустить только с помощью спасателей и спецоборудования.

Ранее в Петербурге арматурщик сорвался с 16-го этажа новостройки.