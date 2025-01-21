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В Татарстане рабочий упал с шестого этажа на стройке и выжил

В Татарстане рабочий сорвался с шестого этажа на стройке
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Сергей Аверин/РИА Новости

В Набережных Челнах прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования рабочего на стройке, мужчина сорвался с высоты шестого этажа. Об этом сообщает href=«https://t.me/prokrt/4350 » target=«_blank»> пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Команды КамАЗ-Мастер, 46-летний мужчина находился на шестом этаже строящегося здания и сорвался с высоты. Пострадавший выжил, с многочисленными травмами он госпитализирован.

Подробности о состоянии рабочего неизвестны. По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге крановщику потребовалась помощь спасателей из-за того, что на высоте у него произошла паническая атака. Один из рабочих попытался проникнуть в кабину, но мужчина заперся и отказался спускаться. Его удалось спустить только с помощью спасателей и спецоборудования.

Ранее в Петербурге арматурщик сорвался с 16-го этажа новостройки.

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