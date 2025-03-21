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В Германии провели обыски по делу о контрабанде боевого оружия с Украины

В ФРГ провели обыски по подозрению в контрабанде боевого оружия с Украины
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Maurizio Gambarini/dpa/picture-alliance/Global Look Press

На севере Германии сотрудники правоохранительных органов провели обыски по делу о контрабанде боевого оружия из зоны украинского конфликта и на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз полиции немецкого города Дельменхорст.

По ее информации, в округе Везермарш двое мужчин в возрасте 28 и 45 лет подозреваются в нарушении закона о контроле за оборотом оружия и военной техники.

«Поэтому по запросу прокуратуры (города. — «Газета.Ru») Ольденбурга 17 марта 2025 года были проведен обыск в общей сложности пяти объектов… на основании выданных судом ордеров», — сказано в пресс-релизе.

Как отмечает полиция, мужчины подозреваются в том, что они использовали поставки гуманитарной помощи на Украину для незаконного ввоза и вывоза оружия.

В марте американский журналист Такер Карлсон заявил, что украинские власти продавали на черном рынке оружие США в больших количествах, получая одну пятую часть от его цены.

В феврале он говорил, что украинские военные продают половину поставленной Соединенными Штатами военной техники, в том числе наркокартелям на американской границе.

Ранее в ФРГ заявили, что Германия продолжит поставлять Украине оружие даже при перемирии.

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