Средства американских налогоплательщиков, которые выделяются украинской стороне, идут на пенсии украинских чиновников, а оружие, которое поставляют США, передается мексиканским наркокартелям. Об этом заявил военный эксперт, бывший полковник ВС США Дэниел Дэвис в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, фрагмент ролика размещен в соцсети X.

«Ваши налоги идут на пенсии украинских бюрократов, ими набивают карманы оборонные подрядчики и даже вооружают мексиканские наркокартели», — заявил он.

В ходе этого же интервью Карлсон заявил, что к уничтожению Украины привели действия американских политиков. Он подчеркнул, что в результате «целое поколение было уничтожено».

В начале февраля интервьюер в беседе с британским тележурналистом Пирсом Морганом заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продал страну и прислуживает Западу.

По словам Карлсона, именно с этим связана непопулярность Зеленского среди украинцев. Журналист обратил внимание на то, что Зеленский не является избранным президентом Украины, запретил религиозную конфессию, начав гонения на Украинскую православную церковь.

Ранее Такер Карлсон назвал Украину «источником безумия».