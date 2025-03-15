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В Германии предрекли поставки оружия Украине даже в случае перемирия

Политик Нимайер: ФРГ продолжит поставлять Украине оружие даже при перемирии
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Markus Schreiber/AP

Германия нашла бы способ продолжить поставки оружия на Украину даже в случае временного перемирия. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Он предположил, что поставки вооружений могли бы выдаваться за гуманитарную помощь, поскольку против таких поставок вряд ли можно выступать.

«Можно представить, что при вступлении в силу перемирия на 30 дней или больше они [власти ФРГ] нашли бы способ обозначить это как гуманитарную помощь. Они заявили бы, что это не военная помощь, а гуманитарная», — порассуждал Нимайер.

После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин заявил, что Россия согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине. Однако это решение, по словам российского лидера, должно привести к долгосрочному миру.

Также Путин озвучил несколько вопросов, которые возникают в случае введения режима прекращения огня. В частности, остается непонятным, что делать с участком Курской области, оккупированным украинскими военными.

Кроме того, президент РФ выразил опасения, что Украина может воспользоваться этим перемирием для новой мобилизации и перевооружения армии. Путин подчеркнул, что в этот период необходимо установить контроль за действиями украинских властей.

Ранее Захарова указала на осведомленность команды Трампа о происходящем на Украине.

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