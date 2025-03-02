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Такер Карлсон обвинил Украину в продаже американского оружия

Журналист Карлсон: Украина продавала американское оружие за 20% от цены
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Global Look Press

Киевские власти продавали на черном рынке американское оружие в больших количествах, получая одну пятую часть от его цены. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в социальной сети Х.

«Это оружие теперь в руках вооруженных группировок по всему миру, включая [палестинское движение] ХАМАС, мексиканские наркокартели и силы, контролирующие сейчас Сирию», — заявил журналист.

Карлсон указал, что Украина продавала оружие «за пятую часть цены — по двадцать центов за доллар».

11 февраля Карлсон также обвинил украинцев в растрате денег американских налогоплательщиков. Журналист рассказал, как посетил горнолыжный курорт в Альпах и увидел большое количество «богатых украинцев, которые заходят в воздушный лабиринт и спускают один миллион долларов за день». Карлсон утверждает, что такая ситуация складывается по всей Европе.

Кроме того, журналист добавил, что украинские военные якобы продают половину поставленной Соединенными Штатами военной техники, в том числе наркокартелям на американской границе. По его мнению, наживается на этом также ЦРУ.

Ранее в Раде заявили, что США прекратили продажу оружия Украине.

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