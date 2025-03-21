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Сухогруз, плывший из России в Мозамбик, сел на мель у Босфора

Следовавший из России в Мозамбик сухогруз сел на мель
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Aerial-motion/Shutterstock/FOTODOM

Следующий из России в Мозамбик сухогруз сел на мель у Босфора. Об этом сообщило Управление береговой охраны Турции на официальном сайте.

«‎Балкер X?n Ha? Tong 37 под флагом Панамы, следующий из России в Мозамбик, сел на мель в районе стоянки для судов Ахыркапы. Ему на помощь оперативно направлены спасательный катер и буксир. Начаты спасательные работы»‎, — сообщили в ведомстве.

Данных о пострадавших и загрязнении моря нет.

8 февраля китайский сухогруз «Анг Янг-2», на борту которого находилось около 700 тонн мазута и порядка 100 тонн двигательного топлива, сел на мель в районе морского порта Невельск в Сахалинской области. Экипаж судна состоял из 20 человек. Они не пострадали.

В ночь на 9 февраля на борту танкера «Коала» в порту Усть-Луга во время подготовки к отплытию произошло три взрыва. Членам экипажа удалось эвакуироваться, однако машинное отделение начало заполняться водой. После этого судно село на мель.

Ранее в Ростовской области теплоход с углем сел на мель.

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