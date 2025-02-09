Три взрыва и 130 тысяч тонн мазута. Что известно о ЧП с танкером «Коала»

Три взрыва произошли на борту танкера «Коала» в порту Усть-Луга в ночь на 9 февраля. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что угрозы разлива нефтепродуктов нет, а судно пришвартовали в порту. Экипаж эвакуировали. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Танкер «Коала» под флагом Антигуа и Барбуды находился в морском порту в Усть-Луге в Ленинградской области. Экипаж судна состоял из 24 человек: четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 индонезийцев.

Около 2:00 (мск) 9 февраля на танкер погрузили примерно 130 тыс. тонн мазута. «Коала» готовилась к отплытию, когда в машинном отделении произошли три мощных взрыва. Членам экипажа удалось эвакуироваться, однако машинное отделение начало заполняться водой. Ближе к 5:00 судно сель на мель кормой. Вокруг него установили боновые заграждения.

Танкер не затонул

В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в Росморречфлоте, уточнив, что взрыв в машинном отделении произошел при подготовке к работе главного двигателя.

«Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов», — отметили в ведомстве.

Специалисты МЧС готовятся к обследованию подводной части танкера. Угрозы его затопления нет, добавили в Росморречфлоте.

«Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует. Экипаж эвакуирован, пострадавших нет», — подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Собирались отплыть в Египет

По информации сервиса Marinetraffic, танкер, построенный в 2003 году, отправился из Сингапура 6 ноября 2024 года. До Усть-Луги он заходил в порт на Мальте, там «Коала» находилась 19 января. В порт Усть-Луга судно прибыло 6 февраля около 03:25.

Танкером владеет компания DAHLIA INTERNATIONAL CO из Либерии, оператором выступает кипрская LAGOSMARINE LIMITED. Длина «Коалы» — 274,18 метра, ширина — 50,04 метра. Из Усть-Луги она должна была отправиться в Египет, в порт Суэц.