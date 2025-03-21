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Следователи устанавливают причастных к попытке ядерного терроризма на Курской АЭС

Следком: зафиксирована попытка ядерного терроризма на Курской АЭС
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Илья Питалев/РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета (СК) России зафиксировали попытку ядерного терроризма после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской атомной электростанции (АЭС), повлекшей повреждение хранилища отработанного ядерного топлива, причастные устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, ее цитирует РИА Новости.

«Также зафиксирован факт совершения со стороны киевского режима попытки ядерного терроризма путем атаки территории Курской АЭС, повлекшей повреждение хранилища отработанного ядерного топлива», — рассказали в СК.

О предыдущей попытке атаковать Курскую АЭС в городе Курчатов стало известно в октябре прошлого года. Как писал Telegram-канал SHOT, было четыре безуспешных прилета, силы противовоздушной обороны отразили их.

17 марта этого года глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что успешное наступление российских войск в Курской области снизило риск инцидентов вокруг местной АЭС, но не ликвидировало его полностью. Он обратил внимание, что руководство Украины пообещало продолжить наносить удары по приграничному региону. В связи с этим речи о снижении уровня защиты Курской АЭС пока идти не может.

Ранее россиянам рассказали, когда состоится пуск энергоблока №1 на строящейся АЭС-2 в Курской области.

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