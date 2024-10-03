ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС), расположенную в городе Курчатов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, было четыре безуспешных прилета, силы противовоздушной обороны (ПВО) отработали как надо. Примерно в 5 км от АЭС в настоящее время происходит пожар.

«Предварительно, пострадавших нет», — сказано в сообщении.

В сентябре генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство пока не будет размещать постоянную миссию на Курской АЭС. Он подчеркнул, что между МАГАТЭ и Россией налажен постоянный диалог по Запорожской и Курской АЭС.

В августе командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинские войска планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС.

По его словам, этот «блицкриг» президента Украины Владимира Зеленского, который «планировался с захватом АЭС в Курчатове и уже выходом на передовую с ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли и еще что-то сделали, не удался».

Ранее в РФ заявили о необходимости создать санитарную зону на Украине для защиты российских АЭС.