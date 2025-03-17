Лихачев рассказал о снижении риска инцидентов вокруг Курской АЭС

Лихачев заявил, что риск инцидентов вокруг АЭС в Курской области сохраняется

Успешное наступление российских войск в Курской области снизило риск инцидентов вокруг местной атомной электростанции (АЭС), но не ликвидировало его полностью. Такое заявление сделал глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что руководство Украины пообещало продолжить наносить удары по приграничному региону. В связи с этим речи о снижении уровня защиты Курской АЭС пока идти не может.

«Это касается и действующего объекта, действующей <...> станции, и <...> стройки», — уточнил Лихачев.

По его словам, несмотря на сложности, специалисты продолжают принимать меры для «физического пуска» Курской АЭС. Глава государственной корпорации подчеркнул, что это событие станет одним из важнейших для атомной энергетики РФ и всего мира, и выразил надежду, что оно скоро произойдет.

13 марта командование группировки российских войск «Север» доложило президенту страны Владимиру Путину о начале завершающей стадии операции по освобождению Курской области от украинских формирований.

В ходе наступления Вооруженные силы РФ смогли в сжатые сроки освободить более 1100 кв. км территории региона. В том числе они взяли под контроль административный центр Суджанского района, села Старая Сорочина, Малая Локня и другие.

Ранее россиянам рассказали, когда состоится пуск энергоблока №1 на строящейся АЭС-2 в Курской области.