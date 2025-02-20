Пуск реактора энергоблока №1 на Курской атомной электростанции (АЭС-2), которая в настоящий момент строится, запланирован на 28 апреля текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию руководства АЭС.

«28.04.2025 — начало физического пуска реактора энергоблока №1», — сказано в презентации.

13 февраля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел захватить Курскую АЭС, чтобы в последующем обменять ее на Запорожскую АЭС. Он добавил, что Зеленский осознает обрушение его плана по Курской области и поэтому накаляет ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Поэтому, по словам Рогова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили число обстрелов и провокаций как самой атомной станции, так и города-спутника Энергодара.

Ранее МАГАТЭ заявили о ежедневных взрывах вблизи Запорожской АЭС.