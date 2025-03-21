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Вице-губернатор Санкт-Петербурга рассказал о сокращении числа мигрантов в городе

Потапенко: в Петербурге число мигрантов сократилось на 60% за 2024 год
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Yulia_B/Shutterstock/FOTODOM

Число мигрантов, состоящих на регистрационном учете, уменьшилось на 60% за 2024 год в Санкт-Петербурге. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил вице-губернатор города Игорь Потапенко.

Он подчеркнул, что в городе порядка 210 тысяч мигрантов. Потапенко считает, что причина сокращения их числа заключается в усилении контроля за деятельностью и поведением со стороны правоохранительных органов.

Вице-губернатор добавил, что деятельность работодателей, где используются трудовые мигранты, выводится из «серой зоны» оплаты труда.

20 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому мигранты смогут работать в России без патента после дактилоскопии.

14 марта Путин подписал указ, согласно которому до 1 января 2028 года запрещается осуществление государственной регистрации прав граждан недружественных иностранных государств на недвижимое имущество, находящееся на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области, без специального разрешения на ее осуществление.

Ранее сообщалось, что иностранцев обяжут сдавать анализ на ВИЧ при посещении новых регионов РФ.

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