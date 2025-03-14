Путин запретил гражданам западных стран покупать недвижимость в новых регионах России

Граждане недружественных стран не смогут купить недвижимость в Донбассе и других новых регионах России до 2028 года без специального разрешения. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на портале правовой информации.

«До 1 января 2028 года запрещается осуществление государственной регистрации прав граждан недружественных иностранных государств на недвижимое имущество, находящееся на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, без специального разрешения на ее осуществление», — сообщается в указе.

Автоматическое исключение из этих новых правил касается тех иностранцев, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине, а также членов их семей.

До этого советник президента Соединенных Штатов Майкл Уолтц заявил, что Москва и Вашингтон обсуждали статус территорий, которые находятся под контролем России.

Сам Трамп упомянул, что вопрос контроля над ЗАЭС — также часть переговоров. Новые регионы уже закреплены в Конституции РФ, но Украина надеется вернуть территории с помощью дипломатии.

Ранее в России начали «обратный отсчет» для Зеленского.