Иностранцев обяжут сдавать анализ на ВИЧ при посещении новых регионов РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого иностранцы будут обязаны подтвердить отсутствие ВИЧ при посещении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, иностранные граждане, которые прибыли на территорию новых регионов РФ до вступлению документа в силу, обязаны пройти медосвидетельствование. После этого им следует предоставить документы об отсутствии факта употребления наркотиков и ВИЧ-инфекций в отделение МВД. Все это необходимо сделать до 10 июня текущего года.

При этом, как следует из документа, решение касается иностранцев, прибывших в новые регионы на срок более 90 дней.

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