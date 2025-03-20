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Путин подписал указ, упрощающий трудоустройство мигрантов в России

Мигранты смогут работать в РФ без патента, если пройдут дактилоскопию
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Александр Кряжев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому иностранцы и апатриды смогут работать в России без патента после дактилоскопии. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовых актов.

Помимо дактилоскопии, мигранты также должны будут пройти медосвидетельствования на наркотики и опасные инфекционные заболевания.

«Иностранные граждане и лица без гражданства вправе осуществлять трудовую деятельность при условии прохождения в территориальном органе министерства внутренних дел РФ идентификации личности», — говорится в документе.

В этот же день Путин подписал указ, согласно которому находящиеся незаконно в России граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться.

14 марта Путин подписал указ, согласно которому, до 1 января 2028 года запрещается осуществление государственной регистрации прав граждан недружественных иностранных государств на недвижимое имущество, находящееся на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, без специального разрешения на ее осуществление.

Ранее сообщалось, что иностранцев обяжут сдавать анализ на ВИЧ при посещении новых регионов РФ.

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