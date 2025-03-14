Зеленский отреагировал на убийство националиста Ганула в Одессе

Зеленский поручил привлечь все ресурсы для расследования убийства Ганула

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился задействовать правоохранительные органы для полномасштабного расследования гибели Демьяна Ганула, которого называют неонацистом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам президента Украины, к работе над делом подключены десятки следователей, оперативных сотрудников и криминалистов.

«Дано указание привлечь все необходимые ресурсы для установления всех обстоятельств произошедшего», — написал Зеленский.

Ганула застрелили на людной улице в Одессе утром 14 марта. Следователи рассматривают несколько версий убийства: среди них месть за помощь в организации задержания уклонистов от мобилизации. Ганул известен как один из участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года.

Депутат Госдумы Вассерман предположил, что в убийстве виновны соратники Ганула. Активистка Ольга Игнатьева считает, что этот инцидент — сигнал для сообщников националиста по поджогу Дома профсоюзов 2 мая 2014 года. Накануне ЕСПЧ возложил ответственность за эту трагедию на украинские власти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СБУ рассказали о подозреваемом в ликвидации Ганула.