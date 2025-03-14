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Зеленский отреагировал на убийство националиста Ганула в Одессе

Зеленский поручил привлечь все ресурсы для расследования убийства Ганула
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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился задействовать правоохранительные органы для полномасштабного расследования гибели Демьяна Ганула, которого называют неонацистом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам президента Украины, к работе над делом подключены десятки следователей, оперативных сотрудников и криминалистов.

«Дано указание привлечь все необходимые ресурсы для установления всех обстоятельств произошедшего», — написал Зеленский.

Ганула застрелили на людной улице в Одессе утром 14 марта. Следователи рассматривают несколько версий убийства: среди них месть за помощь в организации задержания уклонистов от мобилизации. Ганул известен как один из участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года.

Депутат Госдумы Вассерман предположил, что в убийстве виновны соратники Ганула. Активистка Ольга Игнатьева считает, что этот инцидент — сигнал для сообщников националиста по поджогу Дома профсоюзов 2 мая 2014 года. Накануне ЕСПЧ возложил ответственность за эту трагедию на украинские власти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СБУ рассказали о подозреваемом в ликвидации Ганула.

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